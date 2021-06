Polizei erwischt Autofahrer trotz Fahrverbot

Die großherzogliche Polizei hat am Dienstagabend einen Autofahrer erwischt, der offenbar nicht nur sein Fahrverbot missachtet hat. Denn auch der Alkoholtest verlief positiv, wie die Polizei mitteilt. Demnach fiel der Polizeistreife kurz vor Mitternacht der Autofahrer durch sein Fahrverhalten auf.

Als die Beamten den Fahrer auf einem Parkplatz in der Route d'Esch kontrollieren wollten, fuhr derselbe hastig an der Streife vorbei, in Richtung Rue de Hollerich. Die Streife lokalisierte den Wagen wenig später in Höhe der Kirche in Hollerich. Als der Fahrer die Streife bemerkte, habe er abermals mit hoher Geschwindigkeit versucht zu flüchten – in verkehrter Richtung durch die Rue de Hollerich.

Nach kurzer Fahndung wurde der Fluchtwagen in der Rue de Cessange angetroffen. Wie sich herausstellen sollte, habe gegen den Fahrer ein eingeschränktes Fahrverbot vorgelegen. Zudem sei der Wagen nicht ordnungsgemäß angemeldet gewesen und der Alkoholtest positiv verlaufen.

(L'essentiel)