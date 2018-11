Polizei sucht Brandstifter von Sandweiler

In der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober 2018 wurde in der Industriezone Rolach in Sandweiler eine Brandstiftung verübt. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe.

Wer Angaben zu der Person oder dem im Video gezeigten Fahrzeug liefern kann, soll sich beim Notruf 113 oder dem Service Enquêtes Spécialisées der Police Judiciaire unter der Telefonnummer 4997-6119 melden.

(L'essentiel)