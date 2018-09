Mindestens drei Verletzte bei schwerem Unfall

Mindestens eine Person ist am Dienstagnachmittag in Heinerscheid nach einem Frontalaufprall in den Wracks eines Autos gefangen. Zwei weitere Personen wurden ebenfalls verletzt. Der in Ettelbrück stationierte Hubschrauber der Air Rescue wurde als Verstärkung gerufen, um sich um die Verwundeten zu kümmern.

(L'essentiel)