Verdächtige Briefe nach Luxemburg verschickt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Adresse in Niederkerschen erhielt im September und Oktober mehrere Briefe, die eine unbekannte Substanz enthielten. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen der Kriminalpolizei, stammen die Briefe aus Belgien und Deutschland.

Weil durch Analysen festgestellt wurde, dass die Substanz für Mensch und Umwelt keine Gefahr darstellt, konnte die Polizei eine spurentechnische Analyse der Briefumschläge und des Briefpapiers in die Wege leiten. In den nächsten Tagen lässt die Staatsanwaltschaft die gesicherten DNA-Spuren auswerten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf, dass auch angedrohte Attentate eine Straftat darstellen.

Die Mordkommission der Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Nummer 4997-6151 entgegen.

(sw/L'essentiel)