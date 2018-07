Ein Leichtverletzter nach Brand in Escher Kanalstraße

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Feuerwehren aus Esch und Monnerich sind am Dienstagabend zu einem Brand in Esch/Alzette ausgerückt. Gegen 18.15 Uhr drangen Flammen aus dem Dach eines Gebäudes in der Rue du Canal.

Eine Person wurde leicht verletzt. Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar.

(L'essentiel)