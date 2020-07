Prügelei auf Bahnsteig legt Zugverkehr lahm

Mehrere Polizeifahrzeuge und ein Krankenwagen waren am Freitagmittag am Rande des Bahnhofs von Differdingen in der Rue Emile Mark im Einsatz. Die Polizei bestätigte gegenüber L'essentiel, dass es eine «Auseinandersetzung» zwischen drei jungen Männern gegeben habe.

Die CFL stoppte den Zugverkehr vorübergehend «als Sicherheitsmaßnahme», da die Auseinandersetzung auf einem Bahnsteig stattfand. Auch der Verkehr im Zentrum von Differdingen war durch den Einsatz kurze Zeit beeinträchtigt. Seit den jüngsten Schlägereien ist auch die Police Grand-Ducale vorsichtig geworden. Details zu möglichen Verletzungen lagen keine vor. «Wenn es welche gab, dann nur leichte», so die Polizei.

(L'essentiel)