Police Grand-​​Ducale sucht nach Bus-​​Grapscher

In einem Linienbus von Bad Mondorf nach Luxemburg-Stadt wurde ein minderjähriges Mädchen am vergangenen Freitag von einem Unbekannten sexuell belästigt. Gegen 6.45 Uhr hat der sich Mann nach Polizeiangaben in der Linie 175 neben das Mädchen gesetzt und ihm in den Intimbereich gefasst.

Die Polizei hat nun einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Dienststelle Remich unter der Telefonnummer 2447-71000 entgegen.

Update: Die Polizei hat die Identität des Mannes ermittelt.

(L'essentiel)