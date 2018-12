Fußgänger in Bettemburg schwer verletzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Bettemburger Route d'Esch ist am Freitagmorgen ein Fußgänger schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den Mann gegen 8.15 Uhr an einem Zebrastreifen übersehen und angefahren. Das teilt die Police Grand-Ducale mit.

Der Verletzte wurde noch an der Unfallstelle vom Notarzt erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus verbracht.

(sw/L'essentiel)