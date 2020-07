27 Autofahrer mit Handy am Steuer erwischt

Die Police Grand-Ducale hat am Mittwoch eine Verkehrskontrolle in Walferdingen durchgeführt, bei der innerhalb von anderthalb Stunden 33 Verkehrverstöße festgestellt wurden. Dabei stellten die Beamten vor allem ein wiederkehrendes Problem fest: das Handy.

Von den 33 Verstößen war 27 mal ein Handy involviert. Die Polizei erinnerte in einer Pressemitteilung an die Gefahren, die von der Nutzung der Mobiltelefone während der Fahrt ausgeht und erinnert an die Strafe von 145 Euro und den Abzug von zwei Punkten.

(L'essentiel)