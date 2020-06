Polizei ahndet 152 Verstöße auf der A7 an einem Abend

Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle auf der A7 hat die nationale Verkehrspolizei am Donnerstag in den frühen Abendstunden 152 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Das teilte die Police Grand-Ducale am Freitagmorgen mit.

Nach Angaben der Polizei waren 119 Fahrer teilweise deutlich zu schnell. Demnach mussten zwei von ihnen aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit an Ort und Stelle ihren Führerschein abgeben.

Die Kontrolle wurde durchgeführt, weil regelmäßig Beschwerden bezüglich des Fahrverhaltens vieler Autofahrer auf der A7 eingehen.

(L'essentiel)