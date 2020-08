CGDIS bekämpft Waldbrand am Obersauer Stausee

[BAVIGNE - FEU DE VEGETATION] Feu de végétation actuellement en cours à Bavigne près du Lac de la Haute-Sûre. De nombreux moyens du CGDIS sont engagés ou en transit. Laissez les accès libres aux secours! pic.twitter.com/c3LVMmgQHS — CGDIS (@CGDISlux) August 12, 2020

In einem Waldstück nahe der Staumauer des Obersauer Stausees ist gegen 16.45 Uhr ein Feuer im Unterholz ausgebrochen. Ein Feuerwehrsprecher teilte L'essentiel mit, dass der Brand auf einer Fläche von rund 8000 Quadratmeter wütet. Auf Bildern, die der CGDIS bei Twitter geteilt hat, ist eine Rauchsäule über dem Waldgebiet deutlich erkennbar. Wie die Feuerwehr bestätigte, mussten zehn Badegäste vom Strand des Sees mit einem Schlauchboot evakuiert werden.

Die Feuerwehr schickt zahlreiche Einsatzkräfte in das Gebiet und bittet daher die Zufahrtswege zum Stausee für Rettungskräfte freizuhalten. Die Feuerwehr rechnet inzwischen damit, den Brand noch am Abend unter Kontrolle bringen zu können. Die Nachkontrolle möglicher Glutnester könne sich jedoch bis in die Morgenstunden hinziehen. Derzeit sind rund 80 Einsatzkräfte im Einsatz.

+++ Update folgt +++

(L'essentiel)