Polizei sprengt Corona-​​Partys in Kirchberg

Am Samstagabend mussten die Beamten der Police Grand-Ducale in der Nähe des Mudam im Stadtteil Kirchberg durchgreifen, wo Menschen im Dräi Eechelen-Park in großer Zahl zusammen feierten und die Corona-Maßnahmen ignorierten. Bei der Ankunft der Polizei versuchten viele Partygänger zu fliehen. Einige bewarfen die Streifenwagen sogar mit Glasflaschen, so der Polizeibericht.

Am Tatort wurden anschließend große Mengen Müll und leere Flaschen gefunden, darunter auch Alkohol, dessen Konsum auf öffentlichen Plätzen verboten ist.

Bereits am Freitag war die Polizei nach einer ähnlichen Meldung an der gleichen Stelle eingeschritten. Es wurden keine Verhaftungen vorgenommen. Im letzten Sommer wurde das Gelände nach wiederholten privaten Partys geschlossen.

