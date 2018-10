Führerschein-​​Neuling fährt 200 km/h im Tunnel

Auf dem Autobahnkreuz am Kirchberg wechselte eine Polizeistreife gerade von der A1 auf die A7, als sie in der langgezogenen Linkskurve der Auffahrt von einem deutlich zu schnellen Pkw überholt wurden. Das Fahrzeug schoss in Richtung Tunnel «Stafelter» und beschleunigte immer weiter. An der Tunneleinfahrt wurde eine Geschwindigkeit von 189 km/h gemessen, im anschließenden Tunnel «Grouft» waren es bereits 200 km/h.

Am Tunnelausgang konnte die Polizeistreife aufschließen und den Raser mit Blaulicht zum Abbremsen bewegen. Bei einer anschließenden Kontrolle abseits der Autobahn, stellte sich heraus, dass es sich um einen Fahranfänger handelte. Sein gerade erst erlangter Führerschein wurde eingezogen und ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt.

(L'essentiel/dpa)