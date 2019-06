Fahrer ringt nach schwerem Unfall mit dem Tod

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach dem schweren Autounfall auf der N7 bei Diekirch bittet die Police Grand-Ducale nun um Hilfe aus der Bevölkerung. Gegen 16 Uhr krachten in Fahrtrichtung Fridhaff zwei Pkw frontal ineinander. Beide Fahrer mussten per Rettungshelikopter ins Krankenhaus gebracht werden. Einer der beiden schwebt noch immer in Lebensgefahr.

Am Samstagmorgen hat die Polizei nun einen Zeugenaufruf gestartet, um den Vorfall aufzuklären. Wer sachdienliche Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Diekirch unter der Telefonnummer 24480-1000 zu melden.

