Polizei stoppt Geisterfahrer auf A3

Einen Geisterfahrer haben die Beamten der Police Grand-Ducale in der Nacht auf Dienstag auf der A3 gestoppt. Das teilt die Police am Dienstag mit. Demnach seien gegen zwei Uhr nachts Meldungen bei der Polizei eingegangen, dass ein Auto auf der Frankreichautobahn in falscher Richtung unterwegs sei. Die Beamten konnten ein langsames Fahrzeug auf der Spur aus Frankreich feststellen.

Drei Streifenwagen haben den Fahrer dann auf der Höhe des Kreuz Bettemburg gestoppt. Am Steuer saß ein Mann, der laut einem Sprecher der Polizei über 70 Jahre alt gewesen sei. Das auffällige Fahrverhalten des Mannes sei zu Protokoll genommen worden, heißt es weiter.

Durch die Fahrt des Mannes ist weder ein Personen- noch ein Sachschaden entstanden. Dennoch musste nach Polizeiangaben während des Einsatzes die Fahrspur der Autobahn gesperrt werden.

(L'essentiel)