Mörsergranate taucht in Eselborn auf

In einem Feld zwischen Eselborn und Weicherdingen wurde am Dienstag eine Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das teilt die Police Grand-Ducale am Mittwoch mit. Der Kampfmittelräumdienst der Armee entsorgte das Geschoss.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass solche Geschosse bei einem Fund niemals angefasst werden sollten – dies gilt auch bei dem bloßen Verdacht, dass es sich um Munition handeln könnte. Bei einem möglichen Fund sollte der Notruf 113 informiert und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Experten abgesichert werden.

(sw/L'essentiel)