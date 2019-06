Lkw stürzt Böschung hinab und landet auf Gleis

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag in Rodingen ereignet, so berichtete ein L'essentiel-Leser. Ein Lastwagen sei einen Abhang hinuntergerutscht und auf den Eisenbahnschienen gelandet. Der Unfall ereignete sich auf belgischer Seite, nahe der Grenze zu Luxemburg.

Nach ersten Informationen soll der Fahrer des Lkw einem anderen Verkehrsteilnehmer ausgewichen sein. Dabei soll er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der Fahrer wurde bei dem Unfall ersten Informationen zufolge leicht verletzt.

Der Verkehr ist durch den Unfall stark beeinträchtigt. Die Zufahrtsstraße wurde beim Kreisverkehr vor ArcelorMittal gesperrt. Polizisten vor Ort fordern Autofahrer auf, umzukehren, berichtet ein L'essentiel-Reporter vor Ort. Die Polizei hat eine Umleitung auf die N5 eingerichtet. Nach Angaben der Police Grand-Ducale wird die Strecke für mindestens fünf Stunden gesperrt sein.

Der Lkw fiel rund zehn Meter in die Tiefe, bevor er auf den Gleisen landete. Die Feuerwehren von Longwy und dem Großherzogtum sind vor Ort, ebenso die belgische Polizei. Ein Abschleppwagen steht bereit, um das Fahrzeug abzutransportieren. Dies gestaltet sich aufgrund einer Gasleitung in der Nähe jedoch schwierig. Aus diesem Grund müssen Rettungskräfte gesonderte Prüfungen anstellen, sodass der Transport des Lkw wahrscheinlich nicht vor 15 Uhr passieren wird.

⚠️Attention route barrée suite à un accident de la circulation à Athus (B)⚠️

➡️Rond-point avenue de l’Europe – N31, sortie en direction Frontière belge fermé. Déviation par la N5, route de Luxembourg, route de Longwy.

‼️Route probablement bloquée pendant 5 heures ‼️ pic.twitter.com/GzWt3a583B — Police Luxembourg (@PoliceLux) June 20, 2019

(L'essentiel)