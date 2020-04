Mehrere Fahrzeuge in Belval mutwillig beschädigt

Am vergangenen Freitagvormittag wurden mehrere parkende Fahrzeuge in der Rue de l'Usine in Belvaux vorsätzlich beschädigt, wie die Police Grand-Ducale am Mittwochmorgen mitteilte.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten liefern können, sollen sich an die Polizeidienststelle in Esch/Alzette wenden (Telefonnummer: 244501000).

(L'essentiel)