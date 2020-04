Bahnhofs-​​Dealer versteckt Drogen in seinem Mund

Weil ein Mann am Freitagabend bei einer im hauptstädtischen Bahnhofsviertel durchgeführten Covid-19-Kontrolle «sichtlich nervös auf die Anwesenheit der Polizei reagierte», nahmen ihn die Beamten gegen 20.30 Uhr genauer unter die Lupe.

Im Verlauf der Kontrolle schluckte der Mann mehrfach in auffälliger Art und Weise und versuchte den Beamten davonzulaufen, was ihm jedoch nicht gelang. Wie sich herausstellte, hatte er «35 Drogenkugeln», wie es im Bericht der Police Grand-Ducale heißt, in seinem Mund versteckt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes, sowie die Beschlagnahmung der Drogen, des Bargeldes und eines Mobiltelefons an. Er wurde am Samstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)