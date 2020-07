A7 zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt

#InfoTrafic #trafic #Verkehrsmeldung

Autoroute A7 fermée dans les deux directions (à partir des sorties Waldhof resp. Schoenfels) suite à un accident ➡️ Nord, hauteur tunnel "Gousselerbierg". Déviations en place. Veuillez contourner le secteur et emprunter les routes alternatives pic.twitter.com/0H0bPGJDte — Police Luxembourg (@PoliceLux) July 8, 2020

Die Autobahn A7 war am Mittwochabend nach Angaben der Polizei wegen eines Verkehrsunfalls im Gousselerbierg-Tunnel Richtung Norden zwischenzeitlich in beide Richtungen komplett gesperrt. Gegen 17.30 Uhr teilte die Police Grand-Ducale mit, dass die Fahrt in Richtung Luxemburg-Stadt wieder möglich sei.

Der Verkehr staut sich in beide Richtungen. Es wurden Umleitungen eingerichtet. In Richtung Norden wird Autofahrern empfohlen, die A7 bei Waldhof zu verlassen. In Richtung Hauptstadt sollten die Verkehrsteilnehmer die Ausfahrt Reckingen/Mersch nehmen.

⚠️Update:

Autoroute A7 à nouveau ouverte en direction Luxembourg https://t.co/dV7Cov6VCL — Police Luxembourg (@PoliceLux) July 8, 2020

(L'essentiel)