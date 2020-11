Autofahrer stürzt mit Wagen in die Blees

Ein Autofahrer hat am Dienstag gegen 18.15 Uhr auf der N17 bei Bettendorf die Kontrolle seines Wagens verloren und ist in der Blees gelandet. Wie die großherzogliche Polizei mitteilt, hatte der Mann bereits den Kreisverkehr in Richtung Diekirch verlassen, als er die Kontrolle über seinen Pkw verlor, der Wagen sich um die eigene Achse drehte und mit der Fahrerseite auf der rechten Straßenseite gegen das Brückengeländer krachte. Infolge des Aufpralls durchbrach der Pkw das Geländer und landete im Zufluss der Sauer.

Nach Polizeiangaben konnte der Fahrer, ohne schwere Verletzungen davongetragen zu haben, eigenständig aus dem Unfallwagen steigen. Der durchgeführte Alkoholtest verlief positiv, wobei der zulässige Höchstwert von 1,2 Promille nicht überschritten wurde. Der Wagen musste von der Feuerwehr mit Hilfe eines Krans geborgen werden.

(L'essentiel)