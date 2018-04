Arbeitsunfall in Esch: Mann gerät in Maschine

Arbeitsunfall in einem Metallunternehmen in Esch: Ein Arbeiter geriet am Montagmittag gegen 11.30 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Arm in eine Drehmaschine. Anwesende Arbeitskollegen kamen dem Opfer sofort zu Hilfe und verständigten die Rettungsdienste.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und nach der Erstversorgung in eine Spezialklinik nach Homburg geflogen. Am Arbeitsplatz des Mannes untersucht die Gewerbeinspektion nun den Unfallhergang. Auch die Staatsanwaltschaft wurde informiert.



(L'essentiel)