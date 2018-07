Frau in Rodingen vor eigener Haustür überfallen

In Rodingen ist es am Mittwochnachmittag zu einem Überfall auf offener Straße gekommen. Eine Frau wurde gegen 14.30 Uhr vor ihrer Wohnung in der Rue du Clopp von drei Männern angegriffen. Die Täter näherten sich von hinten, stießen die Frau zu Boden und griffen in ihre Handtasche, um das Portemonnaie zu stehlen. Danach machte sich das Trio aus dem Staub.

Die Frau zog sich bei dem Überfall leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei Differdingen sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (+352) 24453-501.

(L'essentiel)