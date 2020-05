Eine Ohrfeige für zwei Dosen Bier

Die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Rue de Beggen in Luxemburg ist geohrfeigt worden, als sie eine Frau beim Diebstahl ertappt hat und versuchte, sie zurückzuhalten. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, flüchtete die Diebin daraufhin mit dem Diebesgut: zwei Dosen Bier.

Die Diebin, die in Begleitung eines Mannes war, konnte bei der anschließenden Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen laufen.

Ausführliche Täterbeschreibung

Um sich nicht in Gefahr zu bringen, rät die Polizei in diesem Zusammenhang, selbst nicht aktiv auf einen Dieb zu reagieren oder bei einem Diebstahl einzugreifen. Stattdessen sollte in einem solchen Fall umgehend die Polizei informiert werden.

Hilfreich sei für die Ermittlungen jedoch eine ausführliche Täterbeschreibung, möglicherweise die Fluchtrichtung oder, wenn die Person mit einem Fahrzeug vor Ort war, Angaben zur Marke, des Modells, der Farbe und auch der Kennzeichen machen zu können.

(L'essentiel)