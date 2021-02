15-​​Jährige aus Luxemburg-​​Stadt verschwunden

Wie die Police Grand-Ducale am Freitag mitteilt, wird die 15 Jahre alte Ane de Lima Vermeir vermisst. Das Mädchen aus Luxemburg-Stadt wurde zuletzt am 13. Februar gegen 18.15 Uhr in der Rue de Cimetière.

Nach Angaben der Polizei ist nicht auszuschließen, dass die Jugendliche sich zeitweise im Bahnhofsviertel in Luxemburg, in Ettelbrück oder in der Umgebung Heiderscheid aufhält. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Luxemburg unter der Nummer (+352) 244 40 1000 oder der Polizeinotruf 113 entgegen.

(sw/L'essentiel)