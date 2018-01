Drogenfahndern geht dicker Fisch ins Netz

Dem SREC Diekirch ist es am vergangenen Freitag gelungen, eine Person, die gegen das Drogengesetz verstoßen hat, auf dem Gebiet der Gemeinde Wahl zu verhaften. Gegen die Person ist bereits über mehrere Monate ermittelt worden.

Bei den Untersuchungen sind unter anderem 350 Ecstasy-Pillen, 200 LSD-Trips, über 100 Gramm Amphetamine eine geringere Menge Marihuana sowie Kokain und 1240 Euro Bargeld beschlagnahmt worden. Die Person wurde dem Untersuchungsamt in Diekirch vorgeführt.

Weitere Festnahmen in der Hauptstadt

Auch am Samstagabend wurd die Polizei fündig. Ihr ist es am Samstagabend gelungen drei Personen, die des Drogenhandels verdächtigt werden, am Bahnhofsviertel in der Hauptstadt zu ermitteln und festzunehmen.

Bei späteren klinischen Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass die drei Verdächtigen mehrere Fremdkörper verschluckt haben. Infolgedessen wurden mehrere Mobiltelefone, Bargeld, sowie eine kleinere Menge Marihuana sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft hat eine vorläufige Festnahme der drei Personen angeordnet. Daraufhin wurden sie einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Auf der Place de la Gare wurde im Laufe des Samstagabends ein weiterer Verdächtiger kontrolliert. Auch bei ihm wurden das Mobiltelefon, Bargeld, sowie eine geringere Menge Marihuana sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft stellte Strafanzeige gegen den Mann.



(L'essentiel)