Auf Luxemburgs Straßen gab es zwei Verletzte

Für einen Fußgänger endete der Donnerstagabend im Krankenhaus, das meldet die großherzogliche Polizei an diesem Freitag. Gegen 19 Uhr, wurde er von einem Auto auf der Hauptstraße in Bergem angefahren. Der Autofahrer fuhr in Richtung Steinbrücken, als der Passant zwischen geparkten Autos rannte, um die Straße zu überqueren. Er wurde zuerst von der Motorhaube des Autos getroffen, bevor er auf ein geparktes Fahrzeug prallte. Der verletzte Fußgänger erhielt vor Ort erste Hilfe, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Zusätzlich zu diesem Ereignis ereignete sich an Halloween-Nacht eine ganze Reihe von weiteren Unfällen im Land.

Auf der Straße von Erpeldingen nach Diekirch sind gegen 18 Uhr drei Autos aufeinandergeprallt. Einer der Autofahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall wurde durch Alkohol verursacht, wobei einer der Fahrer sehr betrunken war, mit laut Polizei fast dem Dreifachen des erlaubten Grenzwertes. Seine Führerschein ist der Mann nun los.

Fahrerflucht und beschlagnahmter Führerschein

Später am Abend, gegen 22 Uhr, wurde ein Auto, das auf der CR343 von Drauffelt nach Neidhausen im Norden des Landes fuhr, von einem entgegenkommenden Auto gestreift. Der Außenspiegel und das Fenster der Fahrerin wurden zerstört. Das Auto, ein dunkles Fahrzeug unbekannter Marke, fuhr in Richtung Drauffelt davon ohne anzuhalten. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wenn Sie etwas gesehen haben, können Sie die Polizei von Diekirch unter 24 48 10 00 anrufen.

Ein anderer Fahrer, der ziemlich betrunken war, wurde in der Nacht in einen Unfall verwickelt. Gegen 3 Uhr morgens fuhr er von der Rue de Kirchberg nach Eich, als er an der Kreuzung Fond Saint-Martin die Kontrolle über sein Auto verlor. Er traf zuerst auf eine Wand, dann auf eine Sicherheitsbarriere, bevor er auf drei geparkte Fahrzeuge traf, die beschädigt wurden. Der Fahrer musste auch seinen Führerschein zurückgeben.

Andere betrunkene Fahrer mussten gegen 18.15 Uhr in Ulflingen, um 5 Uhr in Weiler-La-Tour und um 6.15 Uhr in der Rue de Neudorf in Luxemburg ihre Fahrerlaubnis abgeben.

(L'essentiel)