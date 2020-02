Gewalttätiger Freund sitzt in Untersuchungshaft

Der Beschuldigte, der am Montagabend in Mersch seine Freundin angegriffen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von L'essentiel mit. «Der Untersuchungsrichter hat entschieden, dass der Mann in Untersuchungshaft genommen wird», so ein Justizsprecher.

Nach einer Mitteilung der Polizei wurde die Frau auf bei dem Vorfall schwer verletzt. Sie war auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Partner aus dem Fenster des zweiten Stocks gesprungen. Das Opfer konnte sich zu einer Nachbarin flüchten und von dort Hilfe holen.

Als die Polizei am Tatort eintraf, war der mutmaßliche Angreifer noch in der Wohnung. Dort fanden die Beamten auch Drogen und Zubehör für den Drogenkonsum.

(Marine Meunier/L'essentiel)