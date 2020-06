Einbruchs-​​Welle erschüttert das Großherzogtum

Die Police Grand-Dcale verzeichnete in den letzten 24 Stunden eine beträchtliche Anzahl von Diebstählen und Einbrüchen im Großherzogtum. In der Hauptstadt wurde auf dem Boulevard Charles Marx im Stadtteil Hollerich in eine Wohnung eingebrochen,. Darüberhinaus brach eine Person in einen Keller in der Rue Op der Heed im Stadtteil Cents ein. Außerdem wurden Autodiebstähle in Bonneweg, im Bahnhofsviertel und auf dem Kirchberg registriert. Auf der Avenue Victor Hugo wurde zudem ein Fahrrad gestohlen.

In Esch/Alzette brachen Unbekannte in Kneipen auf dem Boulevard J-F-Kennedy und in der Rue de Belvaux ein. In Differdingen wurde ein Keller in der Rue Neuwies aufgebrochen.

In Strassen wurde in der Rue de l'Église der Einbruch in ein Haus gemeldet und in der Rue des Tilleuls wurden Autos aufgebrochen, genau wie in der Avenue du Grand-Duc Jean in Hesperingen. In Junglinster wurde in der Kremerichstraße ein Fahrrad gestohlen.

(L'essentiel)