Verkäufer schlägt Räuber-​​Duo in die Flucht

Ein Geschäft in der Rue de l'Indépendance in Bettemburg wurde am Samstagnachmittag Ziel eines Raubüberfalls. Zwei maskierte Männer betraten das Gebäude gegen 16.30 Uhr, so die Police Grand-Ducale.

Einer der Männer konzentrierte sich auf den Laden, während der andere den Besitzer mit einem Messer bedrohte. Die Räuber hatten es auf Bargeld abgesehen. Trotz der Umstände setzte sich der Verkäufer zur Wehr, wobei dem Maskierten das Messer aus der Hand fiel und beide Angreifer sogleich die Flucht in Richtung Post ergriffen.

Trotz Fahndung konnten die Tätern nicht angetroffen werden. Zweckdienliche Hinweise bitte bei der Polizei Düdelingen (Telefon: 244691000) melden.

(L'essentiel)