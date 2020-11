Europaweit gesuchter Mann in Rodingen verhaftet

Die belgischen Behörden haben in ganz Europa nach einem Mann gesucht. Am Sonntag gegen 18.20 Uhr konnte er in einer Rodinger Brasserie in der Route de Longwy verhaftet werden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Beamten stießen hier auf zwei Männer, die keinen Ausweis vorweisen konnten. Während der Überprüfungen anderer vorgelegter Informationen, flohen die Personen aus dem Lokal.

Die Verfolgung wurde aufgenommen und einer der Flüchtigen konnte gestellt werden. Obwohl er falsche Angaben zu seiner Person machte, konnte seine wirkliche Identität festgestellt werden. Somit fand die Polizei auch heraus, dass gegen den Mann ein Europäischer Haftbefehl erlassen worden war. Er wurde am Montag einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)