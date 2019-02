Schreinereibetrieb in Heiderscheid fängt Feuer

Artikel per Mail weiterempfehlen

In einem Schreinereibetrieb in Heiderscheid ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehrleute des großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungsdienstes (CGDIS) rückten gegen 8.20 Uhr zum Einsatz aus, um den Brand zu löschen.

Dank der schnellen Reaktion der Rettunsgkräfte konnte das Feuer bereits gegen neun Uhr vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

(L'essentiel)