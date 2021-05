Bewaffneter überfällt Tankstelle in Rümelingen

Am Mittwochabend hat ein Mann eine Tankstelle in der Rue des Martyrs in Rümelingen überfallen, wie die Police Grand-Ducale mitteilte. Der Mitarbeiter der Tankstelle wurde mit einer nicht näher beschriebenen Waffe bedroht und händigte dem Dieb den Kasseninhalt aus.

Anschließend flüchtete der Räuber mit der Beute in unbekannte Richtung, trotz direkt eingeleiteter Fahndung konnte der Flüchtige bislang nicht gefasst werden. Der Mitarbeiter wurde nicht verletzt, die Polizei ermittelt.

(L'essentiel)