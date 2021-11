Frei laufender Hund beißt Frau in Olm

Eine Frau ist am vergangenen Sonntag in einem Waldstück bei Olm von einem frei laufenden Hund gebissen worden. Die Identität des Tierhalters ist bislang noch unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Die Spaziergängerin war demnach am 21. November in einem Wald in der Nähe des Waldfriedhofes unterwegs, als das Tier sie angriff. Danach unterhielt sich die Dame noch mit dem Hundehalter, konnte aber gegenüber der Polizei kein Angaben zu dessen Person machen, wie ein Polizeisprecher gegenüber L'essentiel bestätigt.

Nach Beschreibung der Frau handelt es sich bei dem Vierbeiner um einen hellbraunen Kangal. Die Polizei in Capellen bittet in den unbekannten Hundehalter, sich zu melden. Entweder telefonisch unter +352 244 30 1000 oder per Mail an Police.CAPELLENSTEINFORT@police.etat.lu.

(L'essentiel)