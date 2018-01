Kontrolle: Über die Hälfte der Lkw erhalten Strafe

Artikel per Mail weiterempfehlen

Viel Arbeit hatte die Verkehrspolizei am Mittwoch bei einer Schwerlastkontrolle am Kreisel Gluck in der Hauptstadt. Zwei Stunden lang zogen die Beamten Laster und Transporter aus dem fließenden Verkehr – und meistens gab es etwas zu beanstanden.

Bei den 40 kontrollierten Fahrzeugen stellte die Polizei insgesamt 25 Verstöße fest. Unter anderem hatten sieben Fahrer illegalerweise die Transitstrecke verlassen. Sechs Beteiligte sicherten ihre Ladung nur unzureichend und mussten dies nachbessern. Einem Fahrer fehlte die benötigte Genehmigung.

Dennoch wussten die Ordnungshüter auch Positives zu berichten. Alle kontrollierten Verkehrsteilnehmer hatten Winterreifen aufgezogen.

(L'essentiel)