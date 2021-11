Unbekannter überfällt Geschäft in Rodingen

In Rodingen ist am Dienstagvormittag ein Geschäft überfallen worden. Das teilt die Police Grand-Ducale mit. Gegen 11 Uhr begab sich der Täter demnach in ein Lebensmittelgeschäft in der Rue du Commerce. Dort bedrohte er die Angestellte und forderte die Herausgabe des Kasseninhaltes.

Nachdem die Mitarbeiterin das Geld in einer kleinen Tüte übergeben hatte, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung der Rue de la Gendarmerie und Rue Joseph Moscardo. Der Täter ist nach Polizeiangaben, 1,85 Meter groß, hat dunkle Hautfarbe und war zum Tatzeitpunkt schwarz gekleidet.

(sw/L'essentiel)