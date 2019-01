Wer kennt diese Kreditkartendiebe?

Die Taten ereigneten sich in einem Kaufhaus in Esch/Alzette sowie in der Wohnung eines Opfers in Soleuvre: Mittels eines Tricks entwendeten mehrere Täter am 29. August 2018 Modeschmuck sowie eine Kreditkarte. Kurze Zeit später wurde eine größere Summe Bargeld an zwei verschiedenen Geldautomaten abgehoben.

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um die auf den Fotos abgebildeten Personen. Zweckdienlich Hinweise können an die Polizeidienststelle Beles/Sanem sowie unter der Telefonnummer 244521000 weitergeleitet werden.

(L'essentiel)