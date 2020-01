Über ein Dutzend Einsätze für die Feuerwehr

Es wurde die erwartete lebhafte Nacht, dieses Silvester 2019/20 für die Feuerwehrleute im ganzen Land. 13 Mal mussten die Einsatzkräfte ausrücken im Großherzogtum, zum Glück kam bei den gemeldeten Bränden niemand zu Schaden. Fünf Mal brannten in der vergangenen Nacht Mülltonnen: In Hesperingen in der Route de Thionville, in Ehnen in der Route du Vin, in Esch/Alzette waren die Rue Jean-Pierre Michels und Rue Large betroffen und in Rümelingen brannte es in der Cité Hierzesprong.

Weiter Einsatzorte waren die Rue de Schiffelange in Bergem, das Gewerbegebiet Sanem und in Rue de Schiffelange in Kayl. Auch hier brannten jeweils Mülltonnen.

Zu weiteren Bränden kam es auf Feldern in der Rue de l'Ouest in Belair und in der Rue du Castel in Niederkorn. In Rodingen brach ein Feuer im Treppenhaus in der Rue du Klopp aus (Siehe Foto oben). Bei einen Wohnungsbrand in der Rue Van der Meulen in Dommeldingen (Siehe Video und Diashow) blieb es ebenso bei Sachschäden, wie bei einem Schornsteinbrand in der Rue de la Chappelle in Bauschleiden.