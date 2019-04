Geschockte Autofahrerin wird über App lokalisiert

Bei den Mitarbeitern der Notrufzentrale 112 ging in der Nacht zum Mittwoch ein ungewöhnlicher Notruf ein. Am Telefon war eine Frau, die wenige Augenblicke zuvor mit ihrem Auto in eine Leitplanke krachte, aber unverletzt blieb. Weil die Fahrerin aus dem Ausland allerdings unter Schock stand, konnte sie der Zentrale weder den Ort, noch die Straße mitteilen, in der der Unfall geschah. Sie hatte komplett die Orientierung verloren.

Die Mitarbeiter rieten ihr, sich die App «GouvAlert.lu» herunterzuladen und sie darüber zu kontaktieren. Dadurch konnte sie schließlich in einem Rümelinger Gewerbegebiet lokalisiert und von den Rettungskräften des CIS Rümelingen versorgt werden. Ebenfalls vor Ort waren ein Krankenwagen aus Esch und die Polizei.

(sw/L'essentiel)