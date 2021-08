Mann bei Streit an Haltestelle schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen, darunter Schnittwunden, ist ein Mann in der Nacht auf Dienstag in ein Krankenhaus auf dem hauptstädtischen Kirchberg eingeliefert worden. Der Verletzte war offenbar zuvor mit einem Bekannten an der Tramhaltestelle «Pont Grand-Duchesse Charlotte» in Streit geraten, wie die Police Grand-Ducale am Dienstag mitteilt. Plötzlich habe der Bekannte den Mann tätlich angegriffen. Dabei habe sich das Opfer die schweren Verletzungen zugezogen.

Die Spezialeinheit der Polizei rückte am Dienstagmorgen aus, um in Strassen eine tatverdächtige Person zu verhaften. Sie wurde am Nachmittag einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)