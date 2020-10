13 Kilometer Stau nach Unfall auf A3

Auf der A3 in Richtung Luxemburg-Stadt geht am frühen Dienstagmorgen nichts mehr. Wie der ACL mitteilt, ist der rechte Fahrstreifen nach einem Unfall auf dem Standstreifen in Höhe der Raststätte Aire de Berchem blockiert, wodurch sich ein 13 Kilometer langer Stau gebildet hat.

Nach Angaben des ACL liegt ein Lastwagen auf der Seite. Mittlerweile zieht sich der Rückstau bis nach Frankreich hinein.

A3 Autoroute de Thionville, Frontière France Richtung Rond-point Gluck in Höhe Raststätte Aire de Berchem

Unfall auf dem Standstreifen, rechter Fahrstreifen blockiert, 13 km Stau, Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge bilden #ACL_A3 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) October 20, 2020

(L'essentiel)