Maskierte Täter rauben sechs Männer aus

Am Mittwochabend ereigneten sich zwei gewalttätige Übergriffe in Rodingen in der Rue Joseph Moscardo und der Rue de Maribor. Drei maskierte Personen griffen dabei insgesamt sechs junge Männer gewaltsam an und stahlen mehrere persönliche Gegenstände. Die Polizei wurde alarmiert, leitete sofort eine Untersuchung ein und konnte ein verdächtiges Fahrzeug auf der Autobahn A13 stoppen.

Im Inneren des Fahrzeugs entdeckten Beamte die gestohlenen Gegenstände, zusammen mit einem Schlagring und zwei Sturmhauben. Die beiden Insassen des Wagens, die mutmaßlichen Täter, wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.

Sie sollten am Donnerstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Eine dritte Person wurde identifiziert, die polizeiliche Untersuchung ist noch im Gange. Das Auto wurde beschlagnahmt.

(L'essentiel)