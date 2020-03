Luxemburger Juwelier überfallen – Täter flüchtig

In der Rue Philippe II. in Luxemburg-Stadt wurde am Donnerstagmorgen ein Juwelier überfallen. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 10 Uhr. Die Täter befinden sich derzeit auf der Flucht. Die Fahndung läuft auf Hochtouren, sogar ein Polizeihubschrauber ist in der Luft.

Die beiden männlichen Täter sind mit einem weißen Lieferwagen zum Tatort gefahren. Offenbar versuchten sie, mit dem Fahrzeug mehrmals das Schaufenster zu durchbrechen. Wie Zeugen berichten, waren die Männer bewaffnet. Schüsse sollen aber nicht gefallen sein. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.

Die Täter, die laut Polizeibeschreibung beide 1,80 Meter groß sind und schwarze Kleidung tragen, flüchteten auf Fahrrädern Richtung Avenue Emile Reute vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 113 entgegen.

Das Schmuckgeschäft wurde erst 2018 ausgeraubt.

(sw/L'essentiel)