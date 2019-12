Einbrecher schlagen in Düdelingen zu

In ein Einfamilienhaus in Düdelingen wurde am Sonntagabend eingebrochen. Wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilte, haben sind der oder die Täter durch ein Fenster in das Haus gelangt.

Die Ermittlungen der Beamten dauern an. Vor diesem Hintergrund weißt die Polizei auf das gesteigerte Risiko von Einbrüchen in der Ferienzeit hin. Tipps und Hinweise zur Vermeidung von Einbrüchen der Ermittler finden sie auf der Homepage der Polizei.

Der heilige Abend verlief in Luxemburg ruhig. Bis auf einen Verkehrsunfall in Esch/Alzette am späten Abend, meldeten die Beamten keinen besonderen Vorkommnisse im Großherzogtum.

(L'essentiel)