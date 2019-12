Zwei Fußgänger in drei Minuten angefahren

Wie die Feuerwehren am Freitag mitteilen, sind am Morgen, innerhalb von nur drei Minuten, zwei Fußgänger im Südwesten des Landes angefahren worden. Der erste Unfall ereignete sich um 8.17 Uhr in Petingen, der zweite um 8.20 Uhr in Esch/Alzette.

Die Feuerwehr und die Polizei erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass sowohl Autofahrer als auch Fußgänger in den Wintermonaten aufgrund von Dunkelheit und schwierigen Wetterverhältnissen besonders vorsichtig im Straßenverkehr sein sollten.

Nach neuesten Statec-Angaben wurden von 2016 bis 2018 in Luxemburg fünfzehn Fußgänger getötet und 494 verletzt, 123 davon schwer. In den Monaten November, Dezember und Januar ereigneten sich mehr als 40 Prozent dieser Unfälle.

(pp/L'essentiel)