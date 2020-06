Autofahrer verliert Kontrolle und kracht gegen Baum

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der Route d'Esch in Kayl die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Police Grand-Ducale am Mittwochmorgen mitteilte. Das Auto kippte schließlich um und krachte gegen einen Baum.

Die Fahrzeuginsassen wurden verletzt, der Fahrer trug schwere Verletzungen davon und musste den von den Rettungskräften aus dem Wrack befreit werden.

(L'essentiel)