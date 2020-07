Großeinsatz der Feuerwehr bei Brand in Mertert

In Mertert ist am Montagabend gegen 19.30 Uhr ein Feuer in einer Scheune im Ort ausgebrochen. Mehr als 100 Feuerwehrleute bekämpften den Brand mehrere Stunden lang, bevor er unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die Feuerwehr befürchtete zwischenzeitlich, dass die Flammen auf zwei Häuser und eine weitere Scheune überspringen könnten.

Um 22.30 Uhr war der Brand schließlich gelöscht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

(L'essentiel)