18.694 Luxemburger nutzten Erasmus+

2014 hat die Europäische Union das Programm Erasmus+ ins Leben gerufen. Es ermöglicht Jugendlichen, Studierenden und Lehrkräften, einen Austausch in ein anderes europäisches Land zu machen. Laut den Zahlen, die Claude Meisch (DP), der Minister für Nationale Bildung und Jugend, am Dienstagmorgen auf Anfrage des LSAP-Abgeordneten Mars Di Bartolomeo veröffentlichte, haben von 2014 bis 2020 in Luxemburg 18.694 Personen am Erasmus+-Programm teilgenommen. Er spezifizierte zwar nicht, welche Länder bei den Luxemburgern am beliebtesten sind, sagte aber, dass vor allem Jugendliche Europa durch das Programm bereist hätten.

Viele Luxemburger nutzten Erasmus+ um zu reisen

11.914 junge Menschen gingen mit dem Programm ins Ausland, bei über zwei Drittel der Teilnehmenden handelte es sich um einen Austausch und 595 gingen als freiwillige Helfer in ein anderes Land. Darüber hinaus gab es 4811 Auslandsaufenthalte im universitären Kontext (4285 Aufenthalte von Studierenden und 526 von Mitarbeitern), 1477 nahmen im Rahmen ihrer beruflichen Ausbildung teil. Darüber hinaus gingen 337 Lehrer zur Fortbildung ins Ausland, ebenso wie 155 Mitarbeiter in der Erwachsenenbildung.

Zum Vergleich: Zwischen 1987 und 2013 wurden nach Ministeriumsangaben 24.074 Auslandsaufenthalte im Rahmen der Programme Sokrates I und II, Lebenslanges Lernen und Jugend in Aktion, den Vorläufern von Erasmus+, durchgeführt. Das sind durchschnittlich 1416 Austausche pro Jahr, verglichen mit 2670 bei Erasmus+.

Budget soll verdoppelt werden

Zudem kamen durch Erasmus+ auch viele Teilnehmer nach Luxemburg. Es waren 11.772 Lernende und 1758 Lehrende, die Luxemburg entdeckten, darunter auch 3890 Jugendliche, 7129 Studierende und 1085 Betreuer. Das Programm wird im Übrigen nicht eingestellt. Das Budget soll auf europäischer Ebene für den Zeitraum 2021-2027 verdoppelt werden. Die Europäische Kommission will damit zehn Millionen, insbesondere junge Menschen, erreichen, die von der aktuellen Pandemie-Situation betroffen sind, indem sie die Zugangsbedingungen zum Programm vereinfacht und die Formen des Auslandsaufenthaltes vielfältiger gestaltet.