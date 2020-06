Unbekannte versuchen Mann ins Auto zu zerren

Am späten Samstagabend ist ein Mann bei einem gewalttätigen Überfall in der Rue Prince Henri, nahe dem Bahnhof in Oberkorn, verletzt geworden.

Wie die großherzogliche Polizei mitteilt, versuchten Unbekannte, ihr Opfer in einen heranfahrenden Wagen zu zerren, was jedoch nicht gelang. Daraufhin erhielt der Mann von einem der unbekannten Angreifer einen Schlag mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf und wurde seiner Umhängetasche bestohlen.

Der Fahrer des Wagens soll nach Polizeiangaben ebenfalls aktiv am Diebstahl beteiligt gewesen sein. Alsdann flüchteten beide Täter mit dem Wagen. Das Opfer erlitt eine Verletzung am Kopf, und musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

(L'essentiel)