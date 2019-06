Auto kommt von Fahrbahn ab – Fahrer stirbt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der CR324 in der Nähe der Gemeinde Kiischpelt in Richtung Bockholz hat sich am Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Aus noch nicht bekannten Gründen kam das Auto eines 47-jährigen Portugiesen von der Straße ab.

Das Auto landete im Bach Pëntsch, der Mann starb an seinen Verletzungen. Die Polizei befand sich an der Unfallstelle, die Strecke auf der CR324 zwischen Pintsch und Bockholtz ist vorübergehend gesperrt. Gegen 15.30 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.

(L'essentiel)